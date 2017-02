Több mint 6 millió játékos próbálta ki a For Honor bétáját

Elképesztő számadatokról közölt jelentést a Ubisoft csapata a For Honor bétájához kapcsolódóan, amiről kiderült, hogy több mint 6 millió játékos csatlakozott a tesztekhez, amíg volt rá lehetőség.

A statisztikákból megtudtuk továbbá azt is, hogy a résztvevők több mint, miután pedig csak a nyílt béta hétvégén 3 millió embert ért el a játék, a Ubisoft rekordot is döntött, hiszen történetük legnagyobb érdeklődést kiváltó PC-s bétája zajlott le, lévén, ami példátlannak minősül.Kiderült még továbbá, hogy a frakciók közötti háborúban a lovagok állhattak fel a dobogó legfelső fokára a nyílt béta során. Ha neked is tetszett a játék, nem elfeledni, hogy ma már a boltok polcain a végleges változat is megtalálható!, így például a Play 24/7 kínálatából is megrendelheted!