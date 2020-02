Több mint 500%-kal nőttek a The Witcher 3 eladásai a Netflix-sorozat óta

Decemberben berobbant közénk a Netflix Vaják-sorozata, ami sokunk szívét rabul ejtette (nyilvánvaló hibái ellenére), köszönhetően főként annak, hogy borzasztó módon hangulatos volt az egész.

Az NPD kimutatásai szerint a sorozat óriásit dobott a The Witcher 3 eladásain, hiszen azt állítják, hogy- és itt csak és kizárólag a fizikai kópiákat vették figyelembe, a digitális eladások akár még meg is sokszorozhatják ezt az adatot.A Vaják-könyvek eladásait is jócskán felturbózta a sorozat, lévén a tévésorozat utáni két hétben 562%-os növekedést mutatnak az ehhez kapcsolódó információk. Az NPD részletes kimutatásait ide kattintva tudod megnézni, viszont egy biztos: ismét csúcson van a brand.