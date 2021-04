A CD Projekt Red legfrissebb információiból kiderült, hogy a Cyberpunk 2077 -et jelenleg 51,2 millió dolláros veszteséggel árulják, ami ha valóban igaznak bizonyul, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül a megvásárolt pédlányok 1,6%-át váltották vissza az elégedetlen felhasználók.

Ez csak a tavalyi adatokat tartalmazza, úgyhogy nem naprakész részletekkel állunk szemben, de azt is tegyük hozzá gyorsan, hogyA Help Me Refund program, amelyen keresztül maga a CD Projekt Red intézte a visszatérítéseket (ergo nem a digitális platformokon keresztül), 30 ezer példányhoz kapcsolódóan adták vissza a vásárlók pénzét. Kíváncsiak lennénk azért, hogy a digitális üzletekkel együtt mennyi visszatérítés született...