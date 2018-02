Több mint 330 ezren vettek részt a Sea of Thieves zárt bétáján

A Rare bejelentette, hogy milyen eredményekkel zárult a Sea of Thieves legutóbbi nyilvános megmérettetése, lévén egy infógrafika részeként bejelentették, hogy több mint 330 ezer játékos próbálta ki a nagyszerűnek ígérkező kalózkaland zárt bétáját.









Ez a csinos kis embertömeg, avagy a kalózhad a készítők elmondása szerint, miközben a bétát közvetítő streameket 140 ezernél is több néző követte nyomon, akik 14,5 millió órát töltöttek el ezek nézegetésével a Twitch-en és a Mixeren keresztül. Sea of Thieves a tervek szerint 2018. március 20-án érkezik PC-re és Xbox One-ra is, ha pedig kíváncsi vagy a Rare által kiadott infógrafikára a zárt bétához kapcsolódóan, az alábbiakban képekkel illusztrálva is megmutatja neked az elhangzottakat.