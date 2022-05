Kezdi összeszedni magát egy kicsit a Rockstar kiadójaként is ismert Take Two, akik az elmúlt években egy kicsit takaréklángon működtek, azonban úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő három évben igencsak gyakran halljuk majd a nevüket.

Amint ugyanis a kiadó egy aktuális pénzügyi jelentéséhez kapcsolódóan bejelentette:, amelyek között többféle projekt is megtalálható lesz, tehát ezek nem kizárólag vadonatúj alkotások lesznek.Nyilván akadnak köztük teljes értékű újdonságok is - alighanem az új GTA is ott bujkál a sorban -, de mobiljátékok, kisebb projektek és természetesen sportjátékok, valamint megannyi feldolgozás egyaránt megtalálható lesz a kínálatban.