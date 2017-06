Több mint 30 év után feltámad a Habitat, a világ első MMO-ja

Habár sokan vitatják a világ első MMO-jának kilétét, a legtöbben azért egyetértenek abban, hogy a műfaj mai formájának megalapozója az 1986-ban a Lucasfilm Games által megálmodott Habitat volt, amely az akkori Comodore 64-en hódított.

A játék első ízben kísérletezett azzal, hogy milyen volna egy virtuális világban összeengedni néhány játékost, akik akkoribanelég komoly összeget fizethettek azért, hogy használhassák a játékot, ami bőven meghaladta korát, így nem is volt túl hosszú életű.Több mint 30 évvel később azonban a Museum of Art and Digital Entertainment azonban mégis úgy gondolta, hogy az eredeti alkotók egy részével feltámasztja a Habitat-ot, aminek alfa változatát a hivatalos honlapon keresztül bárki szabadon kipróbálhatja, és ott kap bővebb részleteket a teendőkről.

