Több mint 25 új játék készül a Sonynál

Hermen Hulst, a Sony egyik első embere igencsak izgalmas kijelentést tett, mely szerint több mint 25 új játék formálódik a stúdió házán belül, amik ráadásul igazán diverzek is, hiszen vannak kicsi, nagy játékok egyaránt, sőt mi több, a világ minden pontján zajlik a fejlesztés.

Ezek közül nyilván néhány be lett már jelentve, elég csak például a megjelenés előtt álló Ratchet and Clank: Rift Apartra, a Horizon Forbidden Westre, vagy éppenséggel a God of War: Ragnarökre gondolni, amelyek egytől egyig megjelennek - állítólag mindhármat idén akarják kiadni, de mi azért ebben kételkednénk masszívan.Emellett a Gran Turismo 7 is formálódik, a Jade Raymond-féle Haven Studios is PS5-exkluzívon dolgozik, valamint állítólag készül a The Last of Us remake is. Ti milyen játékoknak örülnétek, ha benne lenne ebben a 25-ös kalapban?