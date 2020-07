Elképesztő dolgok derültek ki a Moby Games összefoglalójának köszönhetően a The Last Of Us Part 2 -ről, így megtudtuk, hogy közel sem csak a Naughty Dog érdeme az, hogy elkészült minden idők egyik legjobb és legsikeresebb PS4-exkluzív videojátéka.

A kérdéses csapat mellett ugyanis megtudtuk, hogy még 14 stúdió dolgozott a játékon a különféle kiszervezett és külsős munkák miatt, ezáltal például a hangfelvételek, a hangtervezés vagy éppen a keverés mind házon kívül készült.Ennek köszönhetően azonban elmondható, hogy a The Last Of Us Part 2 -n több mint 2000 ember, a számítások szerint, ami egészen elképesztő. Ha érdekel a teljes stáblista, ITT te magad is átnyálazhatod!