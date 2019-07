Több mint 20 percnyi Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gameplay felvétel érkezett

A Dualshockers munkatársainak sikerült rátenniük a mancsukat arra a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 demóra, amit a Paradox Interactive még az E3-on mutogatott az érkező vámpíros játékról, de az esemény időszakában az átfogó prezentáció hozzánk nem jutott el.

Ezt szeretné orvosolni most az alábbi mozgókép, melyen teljes valójában láthatjuk, hogy milyen élmények is várnak majd ránk áldozatára vadászó vámpírként a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 -ben, amiről eddigHa pedig hozzávesszük, hogy a játék csak jövőre jelenhet majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ergo bőven van még idejük a fejlesztőknek arra, hogy formálgassák egy kicsit a végeredményt, akkor a helyzetet több mint megnyugtatónak neveznénk.

