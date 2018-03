Több mint 20 percnyi State of Decay 2 gameplay érkezett az egyjátékos módból

Az Undead Labs munkatársai megmutatták végre, hogy nemcsak kooperatív mód lesz majd a State of Decay 2 -ben, méghozzá olyannyira nem, hogy a kérdéses zombis alkotásban még egyjátékos mód is vár majd ránk.

Erről szól az alábbi több mint 20 perces gameplay felvétel, melyben végre olyan pillanatokat láthatunk, melybenA felvételen alaposan megismerkedhetünk a State of Decay 2 összes alapvető funkciójával és opciójával, amit hamarosan a gyakorlatban is megtapasztalhatunk, a zombis móka ugyanis május 22-én érkezik PC-re és Xbox One-ra is.

