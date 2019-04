Több mint 20 ezer darabból áll jelenleg a világ legnagyobb videojáték-gyűjteménye

Hivatalosan is Guinness rekorder lett Antonio Monteiro, aki texasi gamerként a világ legnagyobb videojátékos gyűjteményével büszkélkedhet, lévén kollekciójában egészen pontosan 20,139 címet találhatunk, ami azóta már bizonyára már nem is aktuális.

Merthogy Antonionak a videojáték az élete, ezáltal már gyermekkora óta megszállottan gyűjti a dobozos címeket, ennek köszönhetően egy kisebb lakást rendezett már be a játékaival, melyek közül szerinte, ami úgy véli egy igazi mestermunka.Antonio kollekciójában természetesen igazi ritkaságok is megtalálhatók, ezáltal például kizárólag Japánban megjelent címek és limitált kiadások, de inkább mutassa be elképesztő gyűjteményét ő maga a Guinness World Records hivatalos videóján, amihez mi csak egy statisztikát tennénk hozzá, lévén hősünk gyűjteménye egészen pontosan a következőkből áll össze:Több mint 1000 PlayStation 1-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes PlayStation 2-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes PlayStation 3-játékTöbb mint 900 PlayStation 4 játékAz Észak-Amerikában megjelent összes PlayStation Vita-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes PSP-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Xbox-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Xbox 360-játékTöbb mint 500 Xbox One játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Nintendo Wii U-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes GameCube-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Nintendo Wii-játék118 Nintendo Switch-játékTurbografx játékokSuper Famicom játékokAz Észak-Amerikában megjelent összes Sega Dreamcast-játékKomplett 32X kollekcióAz Észak-Amerikában megjelent összes Atari Jaguar System-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Atari Lynx-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Sega CD-játékJapán Saturn-játékokJapán Dreamcast-játékokAz Észak-Amerikában megjelent összes Game Boy-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Game Boy Color-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Game Advance-játékTöbb mint 1100 Nintendo DS-játékAz Észak-Amerikában megjelent összes Neo Geo Pocket-játékNintendo 64-gyűjteményAtari és Gauge-játékokSEGA PICO-játékokAz Észak-Amerikában megjelent összes NES-játék

