Több mint 2 millió dollár gyűlt össze jótékony célból a Summer Games Done Quick eseményen

Ismét megmutatta a videojátékos szubkultúra, hogy nemcsak játékokra vagy hardverekre tudnak ők költeni, hanem akkor is kinyitják a pénztárcájukat, ha jótékonykodásról van szó, hiszen több mint 2 millió dollár gyűlt össze az idei Summer Games Done Quick eseményen.

A kérdéses event június 24. és július 1. között zajlott a bloomingtoni Hilton Hotelben, ahol az egybegyűlt játékosok ebben a pár napban 2,12 millió dollárt gyűjtöttek össze, amit ismét a Doctors Without Borders nevű non-profit szervezet kap meg, akik világszerte segítséget nyújtanak a sürgősségi egészségügyi ellátás minőségének növelésében, hogy mindenki megfelelő orvosi segítséghez juthasson, ha baj van, legyen szó akár katasztrófákról, akár háborús konfliktusokról.A történtek azért töltenek el minket különösen nagy büszkeséggel, mert a SGDQ 2017 részeként is már 1,7 millió dollár gyűlt össze tavaly, azonban ehhez mérten az idei összeg lényegesen több lett, sőt mi több,, amit olyan szervezetek kaptak, mint a Doctors Without Borders, a Prevent Cancer Foundation, az Organization for Autism Research és a CARE.