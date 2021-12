Több mint 180 GB-ot fog foglalni a S.T.A.L.K.E.R. 2 konzolokon

A S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl vitán felül a jövőév egyik legjobban várt játéka, köszönhetően a kultikus első résznek, a regénynek mint kiváló alapanyag, valamint az ütős E3 anyagnak, amit mutattak a nyár folyamán, most pedig kiderült a játék konzolos helyigénye is.

Az Xbox Store oldalán ugyanis frissítésre került a S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl adatlapja, ahol felderült az áprilisban esedékes játék helyigénye. Ezen információk alapján, ami több mint a Series S konzol tárhelyének fele!A GSC korábban elárulta, hogy a PC-s tárhely igénye a játéknak is igen húsos 150 GB-nyi helyet fog kóstálni. Reméljük a játék minden elfoglalt GB-nyi tárhelyet meg fog érni, az előzetes anyagok alapján van okunk bizakodni.

Nézd nagyban ezt a videót!