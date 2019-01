Több mint 18 ezer kitiltott Overwatch-játékos nevét tették közzé az interneten

Nem teketóriázott a Blizzard dél-koreai kirendeltsége, ugyanis több mint 18 ezer koreai Overwatch -játékos fiókját tiltották ki olyan okokból, mint például nem megfelelő chathasználat, vagy éppenséggel konkrét meccsek szándékos elvesztése.

Ez még nem minden, ugyanis az összes kibannolt felhasználó nevét publikálták egy szégyenfalon , bár azt nem tartjuk nagyon valószínűnek, hogy egy ilyet meg mernének lépni esetlegesen a világ többi részén is.Koreában egyébként is szigorúbban veszik ezeket, mint bárhol máshol,, de ha éppenséggel nem is rács mögé küldenek, akkor a kiszabott büntetés akár óriási pénzbírság is lehet.Mellesleg az imént említett szégyenfalat már jóval korábban, még tavaly májusban elkezdték feltölteni, ami azt jelenti, hogy kicsit több mint fél év alatt sikerült felduzzasztaniuk ezt a listát 18 ezerre.