Több mint 17 percen keresztül ismerkedhetünk az Immortals Fenyx Risinggal

Erőteljesen megidézi a Zelda hangulatát az Immortals Fenyx Rising , amit korábban Gods & Monsters néven ismerhettünk, azonban egy fél-reboot után ismét láthatjuk a projektet, ráadásul elég vaskos gameplay videókon keresztül.

Egyrészt van itt nekünk egy több mint két perces CGI trailerünk, akad egy majdnem négy perces összefoglaló a gameplay-ről, hovatovább egy 11 perces anyaggal is megörvendeztették a publikumot, ami végigvezet minket az alkotás egy szekcióján. Eléggé transzparens a Ubisoft eme projektje kapcsán, úgyhogy itt azért lehet sejteni, hogy a kész produktum is hasonló színvonalon fog pörögni.Egyébként abszolút hangulatos kis játéknak ígérkezik, a Zeldára jellemző sajátosságokat hordozza magán, de nézzétek meg ti magatok is, hogy miről van szó:

Nézd nagyban ezt a videót!

