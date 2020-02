A napokban ünnepelte 20 éves születésnapját a The Sims, mely annak idején fenekestül felforgatta a játékipart rendhagyó és újító ötletével, a Maxis alkotása pedig azóta is nagy sikernek örvend, amiről most egy infógrafika segítségével emlékeztek meg.





Ebből megtudtuk, hogy a két évtized során, a rajongók pedig több mint 1,6 milliárd Simet generáltak már, melyek közül 6,9 millió vámpír, 1 millió sellő és 217 ezer űrlény volt.Simjeink oldalán 1,3 milliárd alkalommal "woohooztunk", miközben 575 millió háztartás létesült, 37 millió esküvő köttetett és 173 ezer gyermek született, miközben a rajongók 65 millió órát töltöttek el a galériában. Elképesztő számok ezek!