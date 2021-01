Több mint 120 millió aktív játékosa volt havonta 2020-ban a Steamnek

Hihetetlen eredményeket produkált 2020-ban a Steam, a Valve digitális disztribúciója ugyanis egyáltalán nem érezte meg a járványhelyzetet, mégpedig olyannyira nem, hogy minden hónapban legalább 2,6 millió új vásárló csatlakozott az oldalhoz.

Ez azt jelenti, hogy a Steam még mindig a világ legnagyobb PC-s játékplatformjának tekinthető annak ellenére is, hogy nagyon komoly versenytársak sorakoztak fel mellé az elmúlt években, az előző kijelentést pedig mi sem bizonyíthatná jobban más, minthogy a Steamnek 2020-ban, ami még a PlayStation és az Xbox esetében is érinthetetlen szám.Éves összehasonlításban 2019-hez mérten a felhasználók 50 százalékkal több időt töltöttek el 2020-ban a platformon, sőt mi több, 21 százalékos növekedést mutattak az eladási számok is az előző évihez mérten.