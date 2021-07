Megkezdődtek a minap a The Last of Us sorozat forgatásai , és ha minden jól megy, akkor kisebb-nagyobb szünetekkel most 12 hónapok keresztül fognak dolgozni Kanadában az adaptáción, és a friss infók szerint óriási büdzsét áldoznak rá.

Megerősítették ugyanis, hogy a The Last of Us-sorozat epizódjai átlépik a 8 számjegyű költségvetést, így minden rész legalább 10 millió dollárt fog mozgósítani, ha nem többet. Az HBO-tól várható volt, hogy nem apróznak el egy ilyen sorozatot, főleg hogy anno mondjuk a Trónok harcába milyen pénzeket öltek.A Kanadai Művészek Szövetségének elnöke úgy fogalmazott , hogy még sosem volt akkora projekt készülőben az országban, mint most a The Last of Us tévésorozat. Kíváncsian várjuk!