Több mint 10 év után leállnak a The Last of Us és az Uncharted-játékok PS3-as szerverei

Bár a PS4-es variánsok továbbra is élnek és virulnak, az eredeti, PS3-on rajtoló Naughty Dog játékok bizony most súlyos veszteséget szenvednek, no persze az egyjátékos kampányok továbbra is érintetlenek maradnak.

A stúdió ugyanis lelő több játékához tartozó multiplayer szervert is, így hamarosan nem lehet már PS3-on online játszani a. A leállítás dátuma szeptember 3-ra lett kitűzve , így aki még az előző generáción nyúzza az online csatatereket, azok még egy kicsit élvezhetik a mókát.Ez idő alatt a Naughty Dog volt olyan nagy vonalú, hogy teljesen bérmentve elérhetővé tette az összes DLC-t ezekhez a játékokhoz PS3-on, tehát most talán érdemes lehet visszatérni nosztalgiázni egy picit.