Több mint 10 év után egy újabb pályát kap a Halo 3, már lehet is tesztelni

Több mint tíz éve, hogy megjelent a Halo 3, mégis most a Halo: The Master Chief Collection ön keresztül vadonatúj pályákat kap a többjátékos szekció, és most ki is lehet próbálni, legalábbis azok ráugorhatnak, akik a tesztelői programban részt vesznek.

Az előző hónapban a Waterfall névre keresztelt térkép csatlakozott a felhozatalhoz, ami 12 év óta az első friss csatatér az alkotáshoz, míg most az Edge nevű helyszín kerül be a produktumba. A Halo Insider tagok utóbbira már rá is vethetik magukat, illetve fontos információ még, hogy az Edge pálya a Social Matchmaking módban lesz csak és kizárólag játszható.Az Edge és a Waterfall a rövid életű, exkluzívan Oroszországban debütált Halo: Online pályája volt, viszont most a 343 elhozza a nagyközönség számára előbbit.