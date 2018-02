Több mint 1 millió Sniper: Ghost Warrior 3 fogyott, de így is csúnyán leépítették a CI Games-t

Marek Tyminski, a CI Games egyik első embere a legutóbbi pénzügyi negyedév zárásakor egy átfogó nyilatkozatot tett arról, hogy mi a helyzet jelenleg a stúdió háza táján, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy nem reménytelen.

Emberünk ugyanis bejelentette, hogy legutóbbi játékuk, avagy a Sniper: Ghost Warrior 3 rendkívül jó eladásokat produkált, lévén fizikai és digitális formában összesen több mint 1 millió példányt tudtak eladni belőle, amivel a stúdió 24 millió eurós bevételt elszámolva nyereséges negyedéveket zárt, azonban a nagyszerű hírre szörnyű árnyék is vetül.Marek ugyanis elárulta, hogy, ami egy jelentős leépítés eredményeként alakult így. Erről emberünk úgy beszélt, hogy szükséges döntés volt, habár életében az egyik legnehezebb is, hiszen nem túl könnyen vált meg barátoktól és kollégáktól, akikkel éveken át együtt dolgozott.Hogy mire jutnak ezzel a 30 fővel? Marek szavai alapján nem valami sokra, bár jelenleg is, ellenben például a Lords of the Fallen 2 helyzete kilátástalan, jelenleg is tárgyalnak stúdiókkal, hogy új partnerekre leljenek, de egyelőre semmi konkrétum sincs.