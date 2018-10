Több millió PlayStation Classic fogyhat el a karácsonyi szezonban

Bár a beépített játékok tekintetében egészen hiányos lesz a PlayStation Classic, azonban nyomott árú retro mini-konzolként így is rengeteg embernek adhatja vissza a gyerekkorát, vagy teremthet újabb élményeket néhány korabeli klasszikussal.

Bár sokan maguktól is ki merik jelenteni, hogy a PlayStation Classic óriási siker lesz, de Michael Pachter, az ismert játékipari elemző a GamingBolt munkatársainak elmondta, hogy a piac reakciója alapján úgy látja: a karácsonyi szezonban több millió példányt adhat el a Sony a legendás masina miniatürizált változatából.Pachter szerint a Nintendo klasszikus hardvereinek revízióját is nagy siker övezte, így a Sony is pontosan hasonló sikerre számíthat, ami, és hasonló mennyiséget a következő években, amíg a japánok úgy döntenek, hogy gyártásban tartják a konzolt.