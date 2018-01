Több lapot is gyengít a Hearthstone-ban a Blizzard

A Blizzard egy blogbejegyzésben bejelentette, hogy hamarosan elérhetővé teszik a népszerű kártyajáték következő frissítését, aminek részeként négy laphoz jelentősen hozzányúlnak a kiegyensúlyozottabb játékélmény érdekében.

A valamikor februárban érkező 10.2-es frissítés a legdrasztikusabb változást a Corridor Creeper esetén hozza, a kérdéses szörny ugyanis annyira erős volt, hogy, de Bonemare esetében is lesz változás, noha neki inkább a manaköltségét tornázzák feljebb 7-ről 8-ra.Rajtuk kívül két lap speciális képessége változik még meg drasztikusabban, amelyek közül az egyik a Patches the Pirate, mely a Charge lehetőségét veszíti el, míg a másik a Raza the Chained, akinek a Battlecry funkciója kóstál majd a frissítés érkezését követően egy extra pontot.