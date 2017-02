Több játékkiadót is megbüntethet az Európai Bizottság a Steam miatt

Az Európai Unió már a korábbi években is többször hangoztatta, hogy szeretne a tagállamok között egységes piacot létrehozni, aminek nyilván több akadálya is van, és bár a Steam, illetve a hozzá kapcsolódóak a legjelentéktelenebbek, most mégis ez került pellengérre.

Az Európai Bizottság ugyanis vizsgálatot indítottis, akik a hivatalos sajtóközlemény szerint a Steamen keresztül nagyon csúnyán megsértették az uniós versenyszabályokat.A dolog lényege, hogy a Steames kulcsokat a kiadók régiózárral láthatják el - és mint kiderült, néhányan élnek is vele -, vagyis a vásárlók, ahol az árfolyam miatt kedvezményesebben juthatnak hozzá, kénytelenek a saját régiójukban meghatározott árat kifizetni érte.Ez eddig csak a játékosok csőrét bökte, azonban mostantól már az Európai Bizottságét is, hiszen mindez teljes egészében, mert az unió területén belül a cégeknek biztosítania kell a szabad javak áramlását.Hogy a vizsgálatból tényleges határozatok és büntetések is lehetnek-e, az egyelőre még nem ismert, ellenben ha az EU rákoppintana a játékkiadók fejére, akkor a jövőben vagy egységesebb árak lehetnének a Steamen, vagy lehetőségünk nyílna más országokból, akár lényegesen olcsóbban is vásárolni.