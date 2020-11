Több fekete szereplőt is kivágtak a PS5 japán launch traileréből

Világszerte nagyon kényes téma lett a fekete szereplők és karakterek alkalmazása még ott is, ahol eredetileg semmi keresnivalójuk - lásd a fehér szláv mitológiára épülő Vaják-sorozatot -, és úgy tűnik, most a Sony is sikeresen kihúzta a gyufát.

A BLM-től elvakult felhasználók ugyanis észrevették, hogy bár a PS5 utolsó kedvcsinálójának nemzetközi változata dugig van néger szereplőkkel, azonban a videó japán verziója 10 másodperccel rövidebb lett, és nagyon sok fekete karaktert - azonban közel sem mindet - egyszerűen kivágtak belőle, ami sokaknak szúrta a szemét.Azt természetesen már nem vették észre ezek az emberek, hogy dacára a kizárólag Japánnak szánt reklámfilmnek,, holott a Sony megengedhette volna magának, hogy legalább abban a régióban európai és afro-amerikai szereplők nélküli videóval köszöntse a PS5 megjelenését. Szomorú, hogy manapság már a játékkonzolokat se lehet nyugodtan reklámozni anélkül, hogy az ne vessen fel faji kérdéseket...

