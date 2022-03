Több ezer játékos szeretné újraalkotni New York pontos mását a Minecraft világában

Hétköznapinak nehezen nevezhető projektet indított útnak egy több ezer főt számláló kezdeményezés a Minecraft világában, akik azzal a célzattal szerveződnek, hogy felépítsék New York pontos mását a kérdéses digitális világban.

A Build the Earth projekten jelenleg, és amint projektjük neve is utal rá, közel sem csak a nagyvárosok, esetünkben New York digitális másának felépítése a cél, hanem a teljes bolygónk reprodukálása.A város 1:1 arányú változata már legalább két teljes éve készül, és a Google Maps adatait vették hozzá segítségül, egyelőre azonban nem tudni, hogy mire végeznek a munkával, de a készítők szívesen fogadják a támogatást, ha esetleg megtetszett volna a kezdeményezés.

