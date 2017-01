Több bejelentetlen játékot is készít a Valve, de egyik sem a Half Life 3

Az éjszakai órákban hivatalosan is lezajlott az a Reddit AMA, amelynek során Gabe Newell, a Valve atyaúristene beadta a derekát, hogy kommunikálhasson a rajongókkal, azonban ahogyan arra számítani lehetett, az egésznek újra nagyobb volt a füstje, mint a lángja.

Gabe ugyanis beszélt, beszélt és beszélt, de végül semmit sem tudtunk meg semmiről, hiszen konkrétumok nem hagyták el a száját, csak és kizárólag különféle ígéretek, például arról, hogy a Valve-nál a jövőben már minden projekt a Source 2 grafikus motorral készülhet majd el, és bizony nagyon sok bejelentetlen játék formálódik a háttérben, amelyek között a, de hogy új IP-k lesznek-e, esetleg a népszerűbb sorozatok folytatásai, az nem derült ki pontosan, az viszont igen, hogyGabe-nél természetesen konkrétan is rákérdeztek arra, hogy ugyan mondjon már valamit a Half Life 3-ról, hiszen évek óta ez foglalkoztatja talán a leginkább a rajongókat. Gabe elmondta, hogy nem szeretne információkat közölni arról, hogy mit csinálnak a jövőben, mert nem akarja, hogy valamit is számon kérjenek rajta a rajongók, hiszen őkEgy új Half Life-játék lehetőségét azonban ennek ellenére is kiemelte Gabe, amikor a napokban felmerült pletykákból viccet csinált, és elmondta, hogy nem igazán beszélhetünk hármas számról, azt egyenesen tilos kimondani, ami talán arra utalhat, hogy a franchise egy egészen új mederben folytatódhat tovább, esetleg valami rebootot kaphat.A beszélgetés során hasonlóan semmitmondó formában jelent meg a Left 4 Dead neve is, amelynek folytatását szintén nem tartja lehetetlennek a Valve vezére, de, amelyek szerinte még mindig készülnek.Összegezve tehát: minden készül, de semmiről sem lehet tudni konkrétumokat. Ügyes volt Gabe, most évekig megint nem kell beszélned a semmiről.