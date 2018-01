Tíz kategóriában is jelölték a Horizon: Zero Dawn-t a 21. D.I.C.E. Awards-on

Az Academy of Interactive Arts & Sciences bejelentette, hogy idén is megrendezik a DICE Awards díjátadót, amelynek részeként immáron huszonegyedik alkalommal osztanak szét díjakat a játékipar legjobbjai között.

A nagy ceremóniára 2018. február 22-én kerülhet majd sor Las Vegas-ban, és már most biztosra vehetjük, hogy a Horizon Zero Dawn hatalmasat fog tarolni, lévén a díjátadó kapcsán bejelentették a jelölteket, a Guerrilla Games alkotása pedig 10 kategóriában is magabiztos indulónak tűnik.Rajta kívül a Cuphead, a Hellblade és az Uncharted: The Lost Legacy kapott egyenként 5-5 jelölést, a Gorogoa, a PUBG és a Super Mario Odyssey négyet, valamint a Wolfenstein II: The New Colossus és a Call of Duty WWII egyenként hármat-hármat. Íme a teljes lista:CupheadFor HonorHellblade: Senua's SacrificeUncharted: The Lost LegacyCupheadHellblade: Senua's SacrificeLittle NightmaresThe Legend of Zelda: Breath of the WildAssassin?s Creed Origins - BayekHellblade: Senua's Sacrifice - Senua Horizon: Zero Dawn - AloyStar Wars Battlefront2 - Iden VersioUncharted: The Lost Legacy - Chloe FraiserCall of Duty: WW2CupheadRiMEWolfenstein 2: The New ColossusDestiny 2Injustice 2Star Wars Battlefront 2Super Mario OdysseyUncharted: The Lost LegacyHellblade: Senua's SacrificeNight in the WoodsWhat Remains of Edith FinchWolfenstein 2: The New ColossusAssassin's Creed OriginsHellblade: Senua's SacrificeLone Echo/Echo ArenaThe Legend of Zelda: Breath of the WildCall of Duty: WW2CupheadDestiny 2PUBGWolfenstein 2: The New ColossusAssassin's Creed OriginsSuper Mario OdysseyThe Legend of Zelda: Breath of the WildUncharted: The Lost LegacyDropMixGNOGJust Dance 2018SingStar CelebrationSnipperclipsARMSInjustice 2Marvel vs. Capcom: InfiniteNidhogg 2Tekken 7DiRT 4Forza Motorsport 7Gran Turismo SportMario Kart 8 DeluxeProject CARS 2Divinity: Original Sin 2Middle-earth: Shadow of WarNieR:AutomataPersona 5Torment: Tides of NumeneraEverybody's GolfFIFA 18Golf ClashMadden NFL 18MLB The Show 17Endless Space 2Halo Wars 2Mario + Rabbids Kingdom BattleTotal War: Warhammer 2XCOM 2: War of the ChosenLone Echo/Echo ArenaRobo RecallStar Trek Bridge CrewThe Invisible HoursWilson's HeartLone Echo/Echo ArenaPsychonauts in the Rhombus of RuinRobo RecallSpace Pirate TrainerWilson's HeartEverythingGorogoaNight in the WoodsPyreSnipperclipsDragon Quest 8: Journey of the Cursed KingEtrian Odyssey 5: Beyond the MythFire Emblem Echoes: Shadows of ValentiaMetroid: Samus ReturnsMonster Hunter StoriesCat QuestFire Emblem HeroesGorogoaMonument Valley 2Splitter CrittersCall of Duty: WW2Destiny 2FortnitePUBGTom Clancy's Ghost Recon: WildlandsGorogoaPUBGSuper Mario OdysseyThe Legend of Zelda: Breath of the WildGorogoaHorizon Zero DawnThe Legend of Zelda: Breath of the WildUncharted: The Lost LegacyWhat Remains of Edith FinchCupheadPUBGSuper Mario OdysseyThe Legend of Zelda: Breath of the Wild