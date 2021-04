Tíz indie játékkal gyarapodik a Google Stadia kínálata

Most már nálunk is releváns információ, hogy mi kerül be a Google Stadiába és mi nem, lévén tavaly év végén behozta hozzánk is a keresőóriás a streaming platformját (tesztet ITT olvashatod), de sajnos még mindig lelombozó a helyzet.

A kínálat továbbra sem duzzadozik, és bár most a cég bejelentett friss alkotásokat, amik bekerülnek a felhozatalba, sajnálatos módon ezeknek a száma borzasztó mód csekély. Mindössze tíz játékot dobtak be a könyvtárba, amelyek ráadásképp ismételten a kisebb címeket erősítik, és hát valljuk be, a Stadiának nem ilyen játékokra lenne szüksége a feltámadáshoz. Íme a lista:Hundred DaysSkyclimbersForeclosedJay and Silent Bob: Chronic Blunt PunchGRIMEThe Darkside Detective: A Fumble in the DarkFigment 2: Creed ValleyShe Dreams ElsewhereMerek's MarketDeath Carnival