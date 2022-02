Tíz évnyi terve van a Square Enixnek a Final Fantasy XIV-re vonatkozóan

A Square Enix a Final Fantasy XIV számos fejlesztésről beszélt újonnan, amire a rajongók számíthatnak az elkövetkezendő tíz évben, és az egyik legjelentősebb az első grafikai frissítés lesz, ami a 7.0-s verzióban érkezik.

A Square Enix szerint a játék grafikája több szempontból is javulni fog - a karakterek átdolgozáson esnek át, nagyobb felbontású textúrákat kapnak a haj, a bőr és egyebek tekintetében, bár a csapat hangsúlyozta, hogy. Az animáció és a világítás terén is terveznek változtatásokat, többek között több fénypontot a területeken, és az árnyékok javítását.A játékosok számíthatnak a játék hátterének és növényvilágának javítására is. Természetesen ezek a fejlesztések a játék minimális működési specifikációinak változását eredményezik majd, de a csapat igyekszik majd "a hardveres specifikációk minél szélesebb skáláját" figyelembe venni. Yoshida azt is tervezi, hogy legalább a 7.0-s verzióig támogatni fogja a PlayStation 4-es verziót.A kiadó, mind a magányos farkasok, mint a barátokkal tevékenykedő játékosok számára. A vállalat emellett következetesebb frissítéseket is szeretne kínálni.

