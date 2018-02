A Koei Tecmo csapatának közbenjárásával egy friss gameplay felvételt kaptunk az Attack on Titan 2 -ről, melyet szokás szerint őrült japánok prezentálnak számunkra, így az első percben nem is nagyon történik benne semmi, de utána érdemes bekapcsolódni a buliba.

Persze hang nélkül, mert, hogy azt egy disznóvágás hangeffektjeként is el tudnánk képzelni, de amint elindul a játék, azért megkomolyodik a hangulat, és profi módon vetik bele magukat a Titánok kivéreztetésébe.Ha tetszik a látvány, és szeretnéd te is megkaparintani az Attack on Titan 2 -t, a játék március 20-án jelenik meg felénk is PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

