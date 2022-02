Tim Schafer szerint nem valószínű, hogy film készüljön valamelyik Double Fine játékból

A Double Fine vezetője, Tim Schafer nyilatkozott arról, hogy a stúdió egyik franchise-ából film készülhet-e esetleg a későbbiekben, azonban nagyon nem úgy tűnik, hogy a stúdió ezt szeretné.

Schafer elmondta , hogy sok ajánlatot kapott már, de eddig minden ajánlatot elutasított. Elismerte, hogy különösen a Double Fine Psychonauts sorozatában van potenciál a videojátékokon kívül is, de emberünk állítása szerintA Warcraft és a Moon rendezője, Duncan Jones nemrég arról beszélt, hogy szeretne filmet készíteni a Double Fine Full Throttle című játékából. Jones még egy teljes forgatókönyvet is írt. Schafer elolvasta, de végül nem hiszi, hogy bárhová is eljutna.