A Square Enix bejelentette, hogy új hőssel bővítik a Dissidia Final Fantasy NT karakterfelhozatalát, ennek megfelelően nemsokára egy újabb klasszikus hős érkezik a Final Fantasy VII-ből.

A legendás szerepjáték-sorozat hetedik epizódja a készülődő remake miatt amúgy is nagy népszerűségnek örvend manapság, így nem véletlen, hogy, aki árkád gépeken már holnap csatlakozik a bunyósokhoz, de július 3-tól PC-n és PS4-en is lecsaphatunk rá.Hogy ki az a Tifa Lockhart? Egyáltalán mire képes a kérdéses karakter? Ha kíváncsi vagy rá, egy átfogó mozgóképet is tudunk mutatni róla az alaposabb ismerkedéshez.

Nézd nagyban ezt a videót!