Ha kedveljük a pszichológiai horrorjátékokat, akkor érdemes lehet megismerkedni a díjnyertes Wired Productions kiadó, és a Camel 101 indie stúdió kooperációjának legújabb termékével, mely Those Who Remain címmel érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Az alkotás főszereplője Edward lesz, aki, miközben rejtély és misztikum után nyomoz, belső nézetes kalandja során pedig meg kell találnia a fény és az élet felé visszavezető utat. Those Who Remain kapcsán bővebb részleteink még nincsenek, de a készítők ott lesznek a gamescom 2019 expón, ahol majd újabb információkat és látnivalókat prezentálhatnak. Addig is egy nyúlfarknyi darab:

