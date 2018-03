The Witchwood címmel jön a következő Hearthstone kiegészítő

A Blizzard az éjszakai órákban teljesen váratlanul lerántotta a leplet a Hearthstone soron következő bővítményéről, mely a Year of the Raven első kiegészítőjeként a The Witchwood címet kapta a keresztségben.

A rendkívül sötét koncepciót felvonultató bővítményben a worgenek és a Boszorkányerdő kapják a központi szerepet, ahol, illetve egy a korábbi Dungeon Run mintájára építő Monster Hunt játékmód társaságában, melyben hősünk oldalán egyfajta kampányként le kell nyomnunk az említett helyszín legfélelmetesebb ellenfeleit.Mint a bejelentésből megtudtuk még, a The Witchwood kiegészítő két újdonsággal igyekszik majd feldobni a nagy kártyázást, ezáltal a megjelenés után az összes Rush képességű minion azonnal támadhat a lerakást követően, míg az Echo tulajdonságokkal bíró lapokat a mana függvényében korlátlanul felhasználhatjuk egyetlen körön belül.

