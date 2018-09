The Witcher-sorozat: Ciri szerepére fekete vagy ázsiai színésznőt keresnek

Óriási várakozás övezi a The Witcher-sorozatot, mely a Netflixre érkezik, minden egyes infómorzsát hatalmas áhítattal várunk, azonban most olyan hír futott be, amitől egészen biztosan hetekig hangos lesz az internet.

Történt ugyanis, hogy Ciri szerepére meghirdették a castingot, a leírás alapján pedig olyan színésznőt keresnek, aki lehetőleg 15-16 éves,, és el tud játszani egy 13-14 éves karaktert.Továbbá a hirdetésből kiderül a karakter néhány jellemvonása, mint például, hogy ellenálló, irgalmas, pimasz, tehát pont olyan lesz a személyisége, amilyennek már megismertük korábban. Bár mostanában előszeretettel alkalmaznak kisebbségből származó színészeket mindenféle karakterre, ez a döntés nem valószínű, hogy sokak tetszését el fogja nyerni.