The Witcher: ha ma még nem láttál szexi Yennefer cosplayert, akkor mutatunk egyet!

Tahnee Harrison egy feltörekvő cosplayer, aki nemcsak tehetségével és elragadó jelmezeivel, hanem csinos pofijával is képes könnyedén az ujja köré csavarni az embereket, nemrégiben pedig a The Witcher-sorozat rajongóira sikerült lecsapnia ilyen formában.

A tehetséges cosplayer ugyanis úgy döntött, hogy a The Witcher-sorozatból ismert Yennefer bőrébe bújik néhány fotó erejéig, és bár a teljes képsorozatot nem hozta nyilvánosságra, néhány szexi felvételt azonban így is megtekinthetünk Instagramján.Ott egyébiránt érdemes alaposabban is körbenézniük a rajongóknak, hiszen, ezáltal láthatunk jelmezei között többek között Lara Croftot formázó darabot is, ami szintén meglepően jól áll neki.