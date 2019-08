The Witcher 3: Wild Hunt - több példányban kelt el eddig idén, mint a tavalyi év egészében

Elképesztő, mennyire megy a mai napig a The Witcher 3: Wild Hunt , de talán ez alaposan odatöri a borsot azoknak az orra alá, akik temetik az egyjátékos kalandokat a multiplayer játékok javára.

Merthogy a lengyelek háza tájáról egyenesen lehengerlő információk hírlenek, hiszen bár azt tudtuk, hogy most júniusig bezárólag 20 millió példányban kelt el a szóban forgó mű, az igazi hab a tortán az a friss infó, hogyA csapat bízik benne, hogy az elkövetkezendő években is ilyen pazarul fog fogyni a játék, és a határ a csillagos ég, miután hamarosan Nintendo Switch-re is megérkezik. Azt meg már megtippelni sem merjük, hogy a Cyberpunk 2077 milyen számokat fog produkálni, de van egy olyan érzésünk, hogy még ennél is erősebbeket.