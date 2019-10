The Walking Dead: Saints & Sinners címmel érkezik VR-játék, itt az első trailer

A Skydance Interactive vadonatúj The Walking Dead-játékkal fog hamarosan előrukkolni, ugyanis bejelentették a The Walking Dead: Saints & Sinners-t, ami egy, a virtuális valóságra koncentráló alkotásnak ígérkezik.

Konkrétan Oculus Rift eszközzel lesz kompatibilis, ergo csak és kizárólag PC-s megjelenésről van szó, aminek, de ha minket kérdeztek, előbb-utóbb PlayStation VR-on is tiszteletét teszi.New Orleans lesz a helyszín, ahol túl kell élnünk a mindennapokat. A Skydance Interactive készítette korábban az Archangelt és az Archangel: Hellfire-t is, előbbi miatt viszont bőven ok aggodalomra, bár azért azt tegyük hozzá, hogy a folytatás helyretette a franchise renoméját. Reméljük azért a The Walking Dead: Saints & Sinners egy fokkal jobban fog sikerülni...

