The Tale of a Timeless Tome címmel újabb DLC-t kap márciusban a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom

Nem marad sokáig friss tartalom nélkül a Level-5 és a Bandai Namco fejlesztésében elkészült Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom című JRPG, amihez a készítők bejelentették, hogy márciusban egy újabb letölthető tartalmat tesznek elérthetővé.

A The Tale of a Timeless Time című kiegészítő PC-re és PS4-re is megjelenik március 19-én, a főszerepben egy teljesen új történetfoszlánnyal, melyben, ezáltal vadonatúj helyszínek, karakterek és megannyi extra küzdelem vár ránk.A bővítmény központi szereplője egyébiránt egy rejtélyes nyuszi lesz, akiről Evan és csapata Goldpaw Innben hall először, majd amikor hősünk elalszik, barátaival együtt az álmok világában, egy csodanyuszi társaságában találja magát, aki nagy kalandra invitálja őket...