The Raid címmel bemutatkozott a Bloober Team cyberpunk stílusú multis FPS-játéka

Különleges bejelentéssel szolgáltak a gamescom 2020 alkalmából a Bloober Team fejlesztői, akik bejelentették, hogy újabb videojátékhoz használják fel az Observer részeként megálmodott cyberpunk világot.

Ez lesz a The Raid , melyet a csapat részét képező Feardemic srácai készítenek el, a főszerepben egy PvPvE stílusú multis FPS-élménnyel, amiből egyelőre egészen kevés ízelítőt kapunk az első kedvcsináló alapján, de ez nem meglepő annak fényében, hogy még dátum és platformlista sem érkezett hozzá.Ami viszont biztos, hogy a The Raid , aminek a középpontjába a Chiron Corporation által szervezett VR bajnokságok állnak, melyeken mi is kipróbálhatjuk majd magunkat.

