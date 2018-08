The Quiet Man: megérkeztek az első képek a Square Enix ígéretes projektjéről

A Square Enix már az E3-on felkeltette a figyelmünket a The Quiet Man címre keresztelt projekttel, melyről akkor csak egy érdekes teaser trailer futott be, de az éjszakai órákban megkaptuk hozzá az első képeket, melyek egyenesen a játékból lettek kivágva.

































A kiadó által csak gameplay screenshotoknak nevezett kedvcsinálók érdekessége, hogy egy cseppet megelőzték a tényleges leleplezést, lévén a kiadó korábban ma délutánra ígérte azt, hogy minden fontos részletet megosztanak velünk a The Quiet Man -ről, amirőlAz viszont ismert, hogy egy különleges projekt lesz, melyben a harc fontos szerepet kap majd, de a maszkos figura miatt a túlélés sem állhat távol a játéktól, sőt mi több, a két főszereplő, avagy Dane és Lala miatt talán egy csipetnyi kooperációval is kiegészül az élmény. The Quiet Man PC-re és PS4-re is érkezik, méghozzá élőszereplős átvezetőkkel, ennél bővebb információkat azonban csak később várhatunk róla.