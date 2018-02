The Outer Worlds címmel készülhet a Fallout New Vegas fejlesztőinek új játéka?

Köztudott már egy ideje, hogy a mostanában leginkább zseniális régi vágású szerepjátékairól ismert Obsidian Entertainment - a Tyranny, a Pillars of Eternity vagy a Fallout New Vegas alkotói - egy új projekten munkálkodnak.

Ez a titokzatos alkotás a Private Division kiadó szárnyai alatt készülődik, és nem kizárt, hogy a minap sikerült az illetékeseknek kiszivárogtatniuk a projekt címét, lévén, ami biztosan egy videojátékhoz tartozik, a nagy kérdés csak az, hogy pontosan miféle alkotást is takarhat?A név alapján sokan egyébiránt egy sci-fi stílusú szerepjátékra asszociálnak, de tapasztalatból mondjuk, hogy a cím ilyen esetekben nem mérvadó, ellenben a projektet így is várjuk, hiszen a korábbi hírek szerint az a Tim Cain és Leonard Boyarsky duó dolgozik rajta, akik korábban például a Fallout első két epizódját is elkészítették.