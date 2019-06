The Lord of the Rings: Adventure Card Game címmel kártyajáték készül A Gyűrűk Ura alapján

Óriási népszerűségnek örvendenek manapság a különféle kártyajátékok, és pontosan ezt az őrületet szerette volna meglovagolni a Sony, amikor bejelentették, hogy felkarolták az Asmodee Digital által készített The Lord of the Rings: Adventure Card Game -et.

A kérdéses név mögött egy PC-re és PS4-re is megjelenő kártyajáték áll, melynek az érdekességét nem is annyira a játékmenet - hiszen egy szimpla Hearthstone-koppintás az egész -, sokkal inkább a körítés adja, merthogy A Gyűrűk Ura univerzuma igencsak ismert és tartalmas hátteret biztosít a játéknak, melybenA Tolkien által megálmodott univerzumra épülő The Lord of the Rings: Adventure Card Game várhatóan augusztusban jelenik majd meg, és ha közelebbről ismerkednénk vele, az alábbi kedvcsináló éppen ezt a célt szolgálja.

