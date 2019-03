The Lord of the Rings - Gollum néven készít játékot a Daedalic A gyűrűk ura alapján

Ha a Monolith-féle Shadow of Mordort és Shadow of Wart nem vesszük számításba, akkor sajnos konstatálnunk kell, hogy nemigen vagyunk elkényeztetve minőségi Gyűrűk ura játékadaptációkkal.

Most ezen kíván változtatni a Daedalic, ugyanis bejelentették a The Lord of the Rings - Gollum ot, amely Gollamra/Szméagolra helyezi a fókuszt egy akció-kalandjáték keretein belül. A projekt azt az időszakot fogja felölelni, amikor Szméagol rátalál a gyűrűre, majd onnan szépen nyomon követhetjük az átalakulását Gollammá, míg nem elérünk a filmből már jól ismert vulkános felvonáshoz.Bár a sztoriját többé-kevésbé már ismerjük,. Egyelőre csak PC-s kiadványról szól a fáma, illetve majd azokra a konzolokra jön, amik a megjelenéskor éppen relevánsak lesznek, a fejlesztők állítása szerint. Ebből kifolyólag még premierdátumunk sincs, de annyit elmondtak azért, hogy nincs miért aggódnunk, hűek maradnak a játékkal Tolkien univerzumához.