The Light of Aaru címmel jön a Babylon's Fall második szezonja

A rajongók rengeteg új tartalmat kapnak a Babylon's Fall következő nagy frissítése formájában - a Season 2 frissítés, melynek címe "The Light of Aaru", május 31-én fog megjelenni, és 6 hónapig (a korábban elhatározott szezonhossz duplájáig), 2022.

november 29-ig fog futni. A játékosok több mint 80 új küldetéshez férhetnek majd hozzá új csetepaték, ostromok és párbajok formájában. Emellett egy új fegyvertípus is érkezik a "Pistols" és egy új Sun elem formájában, ami kibővíti a játékosok rendelkezésére álló harci lehetőségek körét.Továbbá van egy új Battle Pass is, amelyet a játékosoknak végig kell dolgozniuk, hogy hozzáférjenek a többszintű jutalmakhoz. Végül pedig egy korlátozott ideig tartó Festival of the Sun esemény is lesz, amely július 18-tól augusztus 15-ig tart.