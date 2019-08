Meglepően mozgalmas és izgalmas idén a kölni gamescom expó, ahonnan sorban érkeznek a kedvcsinálók, így a nagyobb nevek után a kisebbek is sorra kerülnek, mint amilyen a Falcom és a NIS America kooperációjában készülődő Trails of Cold Steel III.

A Japánból érkező, körökre osztott küzdelmekkel kecsegtető, erőteljesen a történetre épülő JRPG ugyanis várhatóan mifelénk sem lesz hiánycikk, ergo felkerülhet a boltok polcaira, ha pedig szívesen megismerkednénk vele, az alábbi kedvcsinálóval elég alapos betekintést kapunk róla. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III napra pontosan október 22-én jelenik majd meg a mi régiónkban, méghozzá csak és kizárólag PS4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!