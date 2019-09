The Last of Us Remastered és MLB The Show 19 az októberi PS Plus ingyenes játékai között

A tegnap esti State of Play előadás részeként a Sony elérkezettnek látta az időt, hogy felfedje a rajongók előtt a PS Plus előfizetőknek járó októberi ingyenes játékokat, melyek közül az egyikre már korábban nagy összegben fogadtunk volna.

Miután ugyanis a tegnapi esemény központi témája a The Last of Us Part 2 volt, ezért kicsit sem meglepő, hogy a második őszi hónapban a rajongók a-et tölthetik majd le maguknak teljesen ingyen PS4-re, de aki a sportjátékokért rajong, az is nagy örömét leli a kínálatban.A Sony ugyanis a második ingyenes címnek az-et jelölte ki, mely a Sony San Diego munkájaként a baseballozás kedvelőit kívánja magához édesgetni egy minden tekintetben kiváló élmény részeként. Az ingyenes időszak október 1-től indul és november 4-ig él majd!