The Last of Us Part 2: horgolj magadnak saját Ellie babát!

Ha akkora rajongója vagy a The Last Of Us Part 2 -nek, hogy szinte bármit megvennél vagy megalkotnál, ami hozzá kapcsolódik, akkor most van egy nagyszerű hírünk a számodra, Emilia Schatz, avagy a Naughty Dog egyik munkatársa ugyanis bemutatta, miként készíthetsz saját Ellie-t.





Persze mielőtt bárki olyan csöves módszerekre gondolna, minthogy rajzold le vagy nyomtasd ki a The Last Of Us Part 2 főhősét, és vágd körbe, az csalódni fog, hiszen ezúttal egészen másról van szó, Emilia ugyanis bemutatta, hogyIgen horgolni, ami bár nem éppen egy túl férfias hobbi, azonban ez se szegje a kedvünket ahhoz, hogy egy aprólékosan kidolgozott babát készítsünk magunknak, amihez egészen pontosan IDE kattintva töltheted le magadnak a pontos instrukciókat. Ha most nekiállsz, a The Last Of Us Part 2 megjelenéséig talán végzel is.