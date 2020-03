The Last Campfire: nyáron jön a No Man's Sky fejlesztőinek új játéka

Szinte már meg is feledkeztünk róla, hogy a No Man's Sky-jal elhíresült Hello Games új játékkal készül a nagyérdemű számára, azonban most ismételten felbukkant a The Last Campfire híre, ráadásul kapásból megjelenési infókkal.

A hírt egy vadonatúj trailer szállította az alkotáshoz kapcsolódóan, melyből kiderült, hogy a hivatalosan a Hello Games Short aldivízió berkeiben formálódó cím. Konkrétabb időpont egyelőre nincs, csak az évszak.Ahogyan azt már eddig is lehetett sejten, de a mostani trailer végképp megerősít minket ebben, hogy a The Last Campfire messze nem egy No Man's Sky kaliberű szoftver lesz, sokkal kisebb projekt, ami nem is vállal túl sokat. Nézzétek meg az előzetest:

